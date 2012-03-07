ХРОНОЛОГІЯ відносин України і МВФ з 1994 року

2012 рік – Початок березня – Нацбанк повідомляє про погашення МВФ 575 мільйонів доларів за першим траншем кредиту stand-by, одержаним ще у 2008 році.

– Січень – делегація уряду України вирушає до Вашингтону, щоб спробувати відновити перерваний діалог з МВФ.

2011 рік – Фонд заморожує фінансову допомогу Україні, яка відмовилася підвищити тарифи до ринкового рівня, аби збалансувати фінансове становище «Нафтогазу», і скоротити бюджетні дотації йому.

2010 рік – У грудні рада директорів МВФ виділила Києву другий транш кредиту stand-by на 1,5 мільярда доларів.

– У липні МВФ після декількох місяців напружених переговорів з владою схвалив стабілізаційну кредитну програму stand-by на 10 мільярдів SDR (близько 15,5 мільярда доларів), розраховану на 2,5 року. Одночасно було виділено перший транш на 1,89 мільярда доларів.

2009 рік – Осінь – МВФ заморожує програму через невиконання урядом узятих на себе зобов`язань.

– Липень і травень – Фонд виділяє третій і другий транші на 6,1 мільярда доларів.

2008 рік – У листопаді МВФ схвалив дворічну програму stand-by на загальну суму $16,4 мільярда для підтримки економіки, що переживала глибоку кризу. Україна одержує перший транш на 4,5 мільярда доларів.

Уряд, зокрема, обіцяв оздоровити фінансове становище «Нафтогазу», підвищити ціни на газ і електроенергію, не допустити збільшення дефіциту держбюджету понад 1% до ВВП, закрити слабкі банки, націоналізувати великі системні банки, продовжити структурні реформи.

Чимало зобов`язань не було виконано через протистояння гілок колишньої влади і через президентську виборчу кампанію.

2004 рік – У березні МВФ схвалив річну програму попереджувального (precautionary) stand-by на суму 605 мільйонів доларів, які могли бути виділені при зверненні влади у разі різкого зростання дефіциту платіжного балансу. Тоді Київ обійшовся без цих грошей.

1998 рік – У вересні МВФ схвалив трирічну програму розширеного фінансування (Extented Fund Facility) на 2,2 мільярда доларів, яку згодом було продовжено на один рік, до вересня 2002 року, і збільшено до 2,6 мільярда доларів. Її мета – домогтися до 2001 року зростання ВВП після 10 років падіння, утримати інфляцію нижче 10% на рік, провести реформу пенсійної системи, енергетики, сільського господарства, дерегуляцію для приватного бізнесу.

Програма кілька разів переривалася через невиконання Україною взятих зобов`язань, зокрема, через збільшення заборгованості із відшкодування експортерам податку на додану вартість. Фактично Київ одержав трохи більше ніж половину передбаченої суми.

1997 рік – МВФ у серпні затвердив третю річну програму stand-by на суму 542 мільйони доларів для підтримки розвитку економіки і реалізації структурних реформ у 1997-1998 роках. МВФ відразу ж виділив перший транш у розмірі 49 мільйонів доларів.

Україна зобов`язалася знизити інфляцію до 15% у 1997 році і 12% у 1998 році з 40% у 1996-му. Дефіцит держбюджету повинен був знизитися у 1997 році до 4,3% ВВП, у 1998 році – до 2% з 6% у 1996 році.

Програма не була завершена через невиконання урядом її умов.

1996 рік – У травні рада директорів МВФ схвалила виділення 867 мільйонів доларів у рамках другої однорічної програми stand-by за умови, що Україна доб`ється зниження інфляції до 1-2% на місяць і скоротить дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП.

1995 рік – У квітні рада директорів схвалила річну програму stand-by на суму 1,57 мільярда доларів. Мета програми – зниження інфляції приблизно до 1% на місяць, лібералізація економіки, заборона падіння ВВП до 10% за рік, утримання дефіциту держбюджету на рівні не вище ніж 3,3% ВВП.

1994 рік – У жовтні МВФ схвалив для України перший кредит Systemic Transformation Facility (STF) на суму близько 392 мільйонів доларів на системні перетворення в економіці.

(Матеріал УНІАН)