Україна скоротила негативне сальдо торгівлі з Польщею на 14% - польські дані

Варшава. Україна торік скоротила негативне сальдо торгівлі товарами з Польщею до близько 390 млн. доларів з понад 1 млрд. у попередньому році.

За даними Державної служби статистики України, оборот товарів і послуг між країнами зріс за цей період на третину - до 6,2 млрд. доларів, що приблизно на 800 млн. дол. нижче від досягнутого у 2008 році рекорду за всю сучасну історію країн.

Після падіння майже на 50% у кризовому 2009 році, оборот товарів і послуг за подальші два роки зріс майже на 2,65 млрд. доларів, зокрема майже на 1,2 млрд., або 35% у 2010 році.

Минулого року експорт українських товарів до Польщі зріс на 56% - до 2,8 млрд. доларів при зростанні польського імпорту на 14% - до 3,2 млрд.

Оборот послуг між країнами зріс майже на 20% до трохи більше 270 млн. доларів при негативному сальдо України менш ніж 5 млн. доларів.

За даними українського Держстату, Польща минулого року стала п`ятим найбільшим торговим партнером України в світі після Російської федерації (майже 49 млрд. доларів), Німеччини (понад 8,6 млрд.), Китаю (близько 8,45 млрд.) і Білорусі (близько 6,15 млрд.).

Як повідомляв УНІАН, у першій половині 2011 року Україна вперше за останні 10 років експортувала до Польщі більше товарів, ніж імпортувала.

У 2010 році Польща з товарооборотом у 4,6 млрд. доларів стала четвертим найбільшим торговим партнером українців після Росії, Німеччини і Китаю.

Довідка УНІАН. За даними українського Держкомстату, після вступу Польщі в 2004 році до Європейського Союзу, що об`єднує сьогодні 27 держав, оборот товарів і послуг з Україною досяг максимальних значень у 2008 році на рівні майже 7 млрд. доларів.

У 2001 році оборот товарів і послуг між Україною і Польщею становив близько 1 млрд. доларів.

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