Нацбанк створив робочу групу з питання виплати вкладів Ощадбанку СРСР

Національний банк України створив робочу групу з питання виплати вкладів Ощадбанку СРСР. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, робочу групу створено на виконання доручення Президента України.

«Вже проведено першу нараду з цього питання, ми працюємо, і у вівторок будемо готові надати попередню інформацію про виконання доручення Президента», - повідомив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату близько 6 млн. українців компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не були виплачені при колишньому уряді.

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Акімова вважає, що в Україні є можливість повернути 6 млрд. грн. за вкладами Ощадбанку СРСР

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА вважає, що в Україні є можливість повернути 6 млрд. грн. за вкладами Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в коментарі журналістам.

«Це цілком під силу й по кишені на сьогоднішній день. Питання в тому, щоб ці схеми були пов`язані між собою такою цікавою ідеєю, яку висловив сьогодні Президент, – це ідея розвитку іпотечного кредитування», - сказала І.АКІМОВА.

Вона не виключила, що сума компенсацій може враховуватися при наданні іпотечного кредитування.

«Коли вирішувалися питання щодо повернення вкладів не лише Ощадбанку, але й проблемних банків, дуже часто 30-35% вкладників не забирали готівкою ці гроші, а залишали в банківській системі. І я думаю, що якщо зараз уряд зможе запропонувати хорошу і якісну схему іпотечного кредитування, багато грошей залишаться в банківській системі», - сказала І.АКІМОВА.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату близько 6 млн. українців компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не були виплачені при колишньому уряді.

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