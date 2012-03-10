Експерт: обіцянка Януковича повернути вклади Ощадбанку СРСР - нездійсненна і популістська

Повернення тисячі гривень вкладникам Ощадбанку СРСР, анонсоване Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, є нездійсненною популістською обіцянкою.

Про це тижневику "Дзеркало тижня. Україна" (9 – 16 березня) заявив президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР.

«Повернення тисячі вкладникам Ощадбанку СРСР - це просто популістський захід. Він сформульований таким чином, що ми взагалі збираємося віддати ці гроші населенню... Цього ніколи не буде», - заявив О.ПАСХАВЕР.

«Як економіст я вважаю, що уряд узагалі не мав права брати на себе це зобов’язання. Це зобов’язання країни, якої не існує. І його неможливо виконати суто економічно», - додав він.

За словами О.ПАСХАВЕРА, «це було б можливо, якби ми мали гіперінфляцію і ці цифри перетворилися б на ніщо».

«А поки такого немає і, я сподіваюся, не буде, це зробити неможливо. Віддати ж шматочки першої тисячі - можливо. Там залишилося неповернених шість мільярдів», — зазначив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Нацбанк створив робочу групу з питання виплати вкладів Ощадбанку СРСР