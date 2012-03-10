Янукович очікує подання про призначення Порошенка міністром економіки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує подання про призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв‘ю журналістам у Каневі Черкаської області.

Президент зауважив, що прийняв для себе рішення, але чекає подання від Кабінету міністрів, яке, за його інформацією, вже готове, але ще не передане.

«Я для себе рішення прийняв», - сказав Президент.

Водночас, він нагадав, що вже неодноразово говорив про те, що подібні кадрові рішення він приймає колегіально, тобто разом з урядом та прем’єр-міністром.

«Я ще не отримав цієї пропозиції однозначної від уряду, хоча подання, наскільки мені відомо, вже готово», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що не буде приховувати своє рішення і воно полягає в тому, що Президент хотів би бачити на посаді міністра економіки П.ПОРОШЕНКА. «Я мав ретельну розмову з Петром ПОРОШЕНКОМ і його настрій, і його пропозиції, які я від нього почув, мене цілком влаштовують. Тому б я хотів, щоб він працював», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що зараз П.ПОРОШЕНКО, наскільки йому відомо, перебуває за межами України. «Як тільки він повернеться, скоріш за все це рішення (призначення – УНІАН) буде прийнято», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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