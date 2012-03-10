Президент Польщі підписав бюджет на цей рік з дефіцитом 11 млрд. дол.

Варшава. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ цього тижня підписав ухвалений парламентом на початку березня державний бюджет з дефіцитом близько 11 млрд. дол., або 2,9% від ВВП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Польщі, польська влада розраховує на доходи бюджету поточного року на рівні близько 95 млрд. дол. при витратах 106 млрд. дол.

Бюджет базується на прогнозованому зростанні ВВП на 2,5%, інфляції - 2,8% і 12,3% безробіття.

Канцелярія польського Президента зазначила, що державний борг Польщі у поточному році номінально збільшиться на 6,5 млрд. дол., але його частка до ВВП скоротиться до 52,4% з 53,7% минулого року.

Згідно з повідомленням, бюджет проектів, що фінансуються за рахунок коштів Європейського Союзу, до якого входить Польща, становить близько 25 млрд. дол. з дефіцитом 1,5 млрд. дол.

Канцелярія нагадала, що Сейм Польщі затвердив остаточну версію бюджету 2 березня, внісши у документ 10 з 11 поправок, які в лютому подала вища палата польського парламенту - Сенату.

Довідка УНІАН. Польща передбачила дефіцит держбюджету минулого року на рівні майже 13 млрд. дол. при 88 млрд. доходів і 101 млрд. доларів витрат.