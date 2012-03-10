Україна шукатиме нові джерела інвестицій у Китаї?

Китай дуже зацікавлений в інвестиціях в Україну, тому офіційний Київ буде надолужувати відставання у відносинах з Пекіном.

Про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО написав у своїй статті для видання "Дзеркало тижня. Україна" (9 – 16 березня).

Міністр вважає Китай дуже перспективним партнером для України. «Дві речі, які вразили мене в ході подорожей до КНР в останні роки. Перша - поінформованість китайської сторони, її розуміння непростих реалій українського політичного життя. І друга річ - китайський інтерес до України. Він не менш виражений і масштабний, ніж наш», - зауважив К.ГРИЩЕНКО.

«Очевидно, що Україна має потенціал інвестиційного ельдорадо. Проте ми традиційно (іноді обґрунтовано, а іноді в силу особливостей національного характеру) боїмося, що інвестиційний бум виллється в „розпродаж України“ та кінець національного суверенітету», - зазначив він.

Міністр також висловив переконання, що прихід в Україну китайського інвестиційного капіталу - річ позитивна. «Його не лише не треба боятися, а й слід усіляко вітати - як чинник, що дасть нашій економіці додаткову стабільність і впевненість у завтрашньому дні», - запевнив він.

«Були роки, коли, намагаючись випередити час на європейському напрямі, ми відверто відставали на китайському. Надолужувати це відставання непросто. Проте іншого шляху у нас нема. Китай - це глобальна сила. Причому на полі європейської політики він має всі шанси бути силою спокійною, не нав’язливою, а це для нас особливо цікаво», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.