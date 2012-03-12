Білорусь удосконалює національну систему стимулювання експорту

Мінськ. У Білорусі затверджено заходи щодо вдосконалення національної системи стимулювання експорту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, дане рішення передбачено указом Президента Білорусі від 6 березня № 126 «Про внесення доповнень і змін до Указу Президента Республіки Білорусь від 25 серпня 2006 р. № 534».

«Документ підписано з метою вдосконалення національної системи стимулювання експорту, а також механізмів страхування експортних ризиків з підтримкою держави», - повідомляє прес-служба Президента Білорусі.

Так, у документі передбачається надання банками експортних кредитів у білоруських рублях за процентною ставкою в розмірі двох третин ставки рефінансування Національного банку, компенсація втрат банкам від надання експортних кредитів у валюті наданого кредиту, продовження терміну завершення зовнішньоторговельної операції на період очікування та виплати страхового відшкодування за договором страхування експортних ризиків із підтримкою держави без дозволу Національного банку, а також введення нового виду страхування експортних ризиків із підтримкою держави - добровільне страхування експортного факторингу.

«З метою скорочення термінів видачі експортних кредитів указом визначено, що компенсація втрат банкам від надання експортних кредитів у розмірі, що не перевищує 500 тис. дол у еквіваленті, буде проводитися за рішенням Міністерства фінансів, що приймається в порядку, встановленому Радою міністрів Білорусі», - уточнили в прес-службі Президента Білорусі.

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