Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0280-8,0340 грн./дол.
11:08, 12 березня 2012Фінанси
0
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0280/8,0340 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися - 0,2711/0,2715, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,5215/10,5310.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3101/1,3103 (середа, 7 березня, - 1,3145/1,3147).
У середу, 7 березня, Нацбанк на ринок не виходив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter