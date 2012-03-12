У рейтингу Forbes-2011 знову 8 українських мільярдерів. Але замість Бахматюка - Порошенко

У рейтингу мільярдерів "Forbes" за 2011 рік, який опублікований на сайті видання, як і раніше вісім українців. Однак, у порівнянні з попереднім роком, відбулися "кадрові" зміни - в список мільярдерів потрапив Петро ПОРОШЕНКО, а бізнесмен Олег БАХМАТЮК не був на це раз включений в сотню найбагатших у світі.

Український депутат і бізнесмен Рінат АХМЕТОВ став 39-м у рейтингу мільярдерів "Forbes" і першим серед українців у цьому списку. Його статок експерти журналу оцінили в 16 млрд. дол., не вказавши ніяких змін у порівнянні з попереднім роком (у рейтингу-2010 Р.Ахметов також займав 39 місце зі статком в 16 млрд. дол.).

Бізнесмен Віктор ПІНЧУК трохи "збіднів" і зі статком 3,3 млрд. дол. зайняв 336-те місце (рейтинг-2010: 255 місце; 4,2 млрд. дол.).

Піднявся в рейтингу Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, зайнявши 377 місце зі статком у 3 млрд. дол. (рейтинг-2010: 459 місце, 2,5 млрд. дол.)

Також збільшилася стан Геннадія БОГОЛЮБОВА - він зайняв 418 місце з 2,8 млрд. доларів (рейтинг-2010: 459 місце, 2,5 млрд. дол.)

За оцінками експертів, зменшився статок Костянтина ЖЕВАГО - він зайняв 719 місце зі статком в 1,8 млрд. дол. (рейтинг-2010: 488 місце; 2,4 млрд. дол.).

Незначно зменшився і статок Юрія КОСЮКА, який зайняв 960 місце з 1,3 млрд. дол. (рейтинг-2010: 833 місце; в 1,5 млрд. дол.).

Аналогічні зміни відбулися і в бізнесмена Андрія ВЕРЕВСЬКОГО - він зайняв 1153 позицію зі станом в 1 млрд. доларів (рейтинг-2010: 1057 місце; 1,1 млрд. дол.)

Також 1153 позицію зі статком в 1 млрд. доларів зайняв і "новачок" рейтингу - Петро ПОРОШЕНКО (рейтинг-2010: не включений).

Довідка УНІАН. Р.АХМЕТОВ - власник «СКМ», що володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості. До групи «СКМ» входять компанії «Метінвест Холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, «Сьогодні Мультимедіа», «ТРК Україна», «ЕСТА Холдинг», «Український ритейл» та інші.

В.ПІНЧУК - основний акціонер «Інтерпайп» - міжнародна компанія. Продукція "Інтерпайпу" поставляється більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході.

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ і Г.БОГОЛЮБОВ - основні акціонери групи «Приват», якій належать "Приватбанк" і ряд активів в нафтопереробній та феросплавній галузі, а також ряд авіакомпаній.

К.ЖЕВАГО - основний акціонер Ferrexpo. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт залізорудних окатишів, що використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo plc контролює 97,31% акцій ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - одного з найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, вживаних в чорній металургії і виробництві сталі.

Ю.КОСЮК - основний акціонер одного з найбільших агровиробничих компаній «Миронівський хлібопродукт». Основні напрями діяльності групи - птахівництво і суміжні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктів, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці та рапсу), інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини преміум-класу, фуа-гра, ковбасних виробів і копченостей, фруктів). В даний час до складу компанії входить більше 20 підприємств.

А.ВЕРЕВСЬКИЙ - основний акціонер одної з найбільших агрокомпаній Кернел. Компанія займається виробництвом і експортом соняшникової олії, експортом зернових культур, володіє найбільшою мережею зернових елеваторів.

П.ПОРОШЕНКО - власник холдингу "Укрпромінвест", до якого входять, зокрема, кондитерська корпорація "ROSHEN", автокорпорація "Богдан", завод "Ленінська кузня", холдинг "Укравтозапчастина". Також йому належать медіа-активи на ТВ - 5-й канал.

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