Польща у 2011 році вперше за 10 років скоротила інвестиції в Україну

Варшава. Польські підприємці минулого року вперше за останні 10 років скоротили інвестиції в економіку України.

За даними українського Держстату, які має у своєму розпорядженні УНІАН, поляки вивели з України майже 60 млн. доларів, знизивши тим самим сумарний рівень інвестицій до 875,5 млн. доларів.

Польські інвестиції в Україну, які до 2002 року становили менш як 100 млн. доларів, найбільше зросли у 2007 році - відразу на більш ніж 400 млн., до 670 млн. доларів.

Історичний максимум інвестицій поляків в українську економіку зафіксовано у 2010 році на рівні 935,8 млн. доларів.

Польські інвестиції в загальному обсязі в Україні становили на кінець минулого року менш як 2%.

За даними посольства України у Варшаві, до числа найбільших польських інвестицій в українську економіку входять фабрики будівельної кераміки Cersanit, паркету Barlinek, упаковок CAN-PACK, з виробництва автозапчастин Inter Groslin, металообробки Polimex Mostostal, а також меблева Nowy Styl і банки Kredo Bank Plus Bank.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6 млрд. 473,1 млн. дол. прямих інвестицій, що на 8,13% більше за показник 2010 року (5 млрд. 986 млн. дол.).

Згідно з повідомленням, загальний обсяг внесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 31 грудня 2011 року становив 49 млрд. 362,3 млн. дол.

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 80% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12,6 млрд. дол., Німеччина – 7,4 млрд. дол., Нідерланди – 4,8 млрд. дол., Російська Федерація – 3,6 млрд. дол., Австрія – 3,4 млрд. дол., Великобританія – 2,5 млрд. дол., Франція – 2,2 млрд. дол., Швеція – 1,7 млрд. дол., Віргінські Острови (Брит.) – 1,6 млрд. дол. і США – близько 1 млрд. дол.