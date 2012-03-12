Cтоличні податківці в лютому збільшили перерахування до зведеного бюджету на 32%

Столичні податківці в лютому 2012 року перерахували до зведеного бюджету 3,281 млрд. грн. податків і зборів, що на 32,3%, або на 800 млн. грн., більше, ніж у лютому 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

За оперативними даними, до державного бюджету столичні податківці перерахували 2,679 млрд. грн., що на 40%, або на 766 млн. грн., більше у порівнянні з лютим 2011 року. Зокрема, до загального фонду держбюджету в лютому було перераховано 2,666 млрд. грн., що також на 40% перевищує аналогічний показник минулого року.

Надходження до місцевого бюджету в порівнянні з лютим 2011 року збільшилися на 6% (на 34,686 млн. грн.) - до 602 млн. грн.