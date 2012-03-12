Акімова: реалізація соцініціатив Януковича не ускладнить переговори з МВФ

Адміністрація Президента не очікує ускладнень у переговорах з МВФ у результаті реалізації соціальних ініціатив Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу.

Вона відзначила, що основною проблемою у переговорах з МВФ залишається питання підвищення тарифів.

«Ви розумієте, що тема соціальних ініціатив тарифи не зачіпає. Тому з цього погляду істотної дії на наші відносини з МВФ, мабуть, не матиме», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом Міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши у ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосуватиметься близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 роки. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року був виділений другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.

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