У столиці 86% відшкодування ПДВ припадає на малий і середній бізнес

У столиці 86% відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) припадає на малий і середній бізнес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ, про це заявила голова відомства Ірина НОСАЧЕВА.

Загалом столичним платникам податків у лютому 2012 року було відшкодовано ПДВ на суму 129 млн. грн., з яких частка малих і середніх підприємств становить 111 млн. грн.

В автоматичному режимі ПДВ одержали 23 підприємства на суму 17,5 млн. грн.

Нагадаємо, у січні 2012 року 80 столичних підприємств, що мають заборгованість із відшкодування ПДВ на суму до 1 млн. грн., одержали 11 млн. грн. бюджетної компенсації.