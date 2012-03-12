Надходження від акцизного податку зросли на 30% - ДПСУ

Надходження від акцизного податку в січні-лютому 2012 року зросли на 30%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склали 532,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Податкова міліція пояснює таку динаміку зростання надходжень від акцизного податку тим, що лікеро-горілчаний ринок виходить з тіні.

У ДПСУ нагадали, що за оцінками податкової міліції, в кінці 2011 року обсяг тіньового ринку алкоголю склав 20%.

Також там нагадали, що законом про держбюджет на 2012 рік передбачені надходження від акцизного податку на суму 32 млрд. грн. Самі виробники декларують лише 28 млрд. грн.

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