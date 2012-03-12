На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0205/8,0360 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0280/8,0340, на 12:00 ціни знизилися - 8,0235/8,0290. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0205/8,0360 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2711/0,2715, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2714/0,2718. На час закриття ціни повернулися до ранкових значень - 0,2711/0,2715. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,5825 (-0,0825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3080/1,3135.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5215/10,5310, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5290/10,5400. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до рівня 10,5185/10,5295.