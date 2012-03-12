Витрати на обслуговування держборгу з початку року становили 3,35 млрд. грн.

Витрати з обслуговування державного боргу України станом на 12 березня становили 3,35 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, витрати з обслуговування внутрішнього державного боргу становили 2,44 млрд. грн., зовнішнього держборгу — 0,907 млрд. грн.

При цьому зазначається, що на обслуговування державного боргу щомісячним розписом асигнувань загального фонду Держбюджету України на січень-березень 2012 року передбачено 5,714 млрд. грн.

Також повідомляється, що на погашення держборгу щомісячним розписом фінансування загального фонду Держбюджету на січень-березень 2012 року передбачено 9,955 млрд. грн. Станом на 12 березня витрати з погашення держборгу становили 6,546 млрд. грн., зокрема за внутрішнім держборгом — 5,881 млрд. грн., за зовнішнім держборгом — 0,665 млрд. грн.

За даними Держказначейства, надходження від проведення державних запозичень на січень-березень 2012 року заплановані рівні 24,392 млрд. грн., при цьому станом на сьогодні до Держбюджету надійшло 8,365 млрд. грн., зокрема за внутрішніми державними запозиченнями — 8,365 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками останнього аукціону з розміщення ОВДП 6 березня Мінфін залучив до Держбюджету 2,5 млрд. грн.

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