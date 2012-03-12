ДПСУ розробить стандарти звітності у сфері трансфертного ціноутворення

Державна податкова служба України (ДПСУ) розробить стандарти звітної документації у сфері трансфертного ціноутворення.

Про це заявив голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Національні стандарти у даній сфері базуватимуться на рекомендаціях Ради ЄС, визначених у Кодексі поведінки щодо документації з трансфертного ціноутворення для дочірніх підприємств (EUTPD)», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

На думку експертів, удосконалення державного регулювання трансфертного ціноутворення зробить неможливим розповсюдження практики мінімізації податків за допомогою офшорів.

До розробки відповідної методики в Україні приєдналися експерти Європейського дорадчого центру з питань законодавства (UEPLAC).

У ДПСУ нагадали, що у 1979 році Організація з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) прийняла «Керівництво з трансфертного ціноутворення для мультинаціональних підприємств і податкових адміністрацій».

На сьогодні більшість країн ЄС імплементувала запропоновані методи регулювання трансфертного ціноутворення до національного податкового законодавства. Відповідні положення містить і Податковий кодекс України.

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