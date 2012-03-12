Україна хоче рефінансувати свій борг перед МВФ

Україна попросить свого ключового кредитора - Міжнародний валютний фонд - рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by, сказав в інтерв'ю агентству "Рейтер" прем'єр-міністр країни Микола АЗАРОВ.

"Україна буде детально і скрупульозно виконувати свої зобов'язання, в тому числі і перед МВФ, але ми маємо право поставити таким чином питання, щоб відбулося зарахування нашої заборгованості в рахунок чергового траншу, ми маємо на це право як члени МВФ. Не погодиться (МВФ) - значить, погасимо", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, така можливість рефінансування обговорювалася під час зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін ЛАГАРД в кінці січня.

"Я про це говорив пані ЛАГАРД, коли ми з нею обговорювали ці питання... Що якщо МВФ, наприклад, з якихось причин не зможе нам надати другий транш кредиту stand-by, то, принаймні, Україна має право ставити питання про те, аби МВФ не наполягав на погашенні тієї заборгованості, яка утворилася в 2008 році", - додав прем'єр.

Довідка УНІАН. Україна, що виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року повинна повернути фонду ще приблизно 3,1 мільярда доларів раніше отриманих кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця поточного року.

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