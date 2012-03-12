ДПСУ заявляє, що не посилить фіскальний тиск для виконання ініціатив президента

Державна податкова служба України (ДПСУ) заявляє, що не посилить фіскальний тиск для виконання соціальних ініціатив президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, динаміка податкових зборів свідчить, що фінансування соціальних ініціатив Президента не призведе до посилення фіскального тиску і не вимагає екстрених заходів для різкого збільшення зборів до бюджету. Таку думку висловлюють експерти ДПСУ, спираючись на результати оперативного моніторингу економіки і свої прогнози.

За два місяці цього року до державного бюджету надійшло 27,9 млрд. грн., що на 1,7 млрд. грн. більше, ніж у січні-лютому минулого року.

Зокрема, наголошується на підвищенні надходжень основних податків. Майже 11,5 млрд. грн. становили надходження податку на прибуток (на 1,8 млрд. більше показників 2011 року). Податку на додану вартість надійшло 12,9 млрд. грн. - торішні результати перевищено на 0,5 млрд. грн. Планові завдання Мінфіну перевиконано.

На думку фахівців ДПСУ, сьогодні моніторинг фіксує стабільний розвиток економіки з перспективою повільного зростання. За скоригованими прогнозами, податкові надходження дещо перевищать заплановані показники, в основному в результаті подальшої детінізації економіки.

Нагадаємо, 7 березня під час розширеного засідання Кабінету міністрів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представив низку соціальних ініціатив щодо підвищення рівня життя найнезахищеніших верств населення. Витрати держави на виконання запропонованих заходів оцінюються в 16 млрд. грн.

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