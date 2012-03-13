Банк Японії зберіг ключову ставку на рівні 0-0,1%. Вона не змінюється з жовтня 2010р.

Банк Японії у вівторок, 13 березня, прийняв рішення залишити ключову відсоткову ставку в діапазоні 0-0,1%, зберігши програму викупу активів у розмірі 65 трильйонів ієн (близько 790 мільярдів доларів), йдеться у повідомленні фінансового регулятора.

Рішення про збереження ставки було прийнято дев'ятьма членами ради з грошової політики одноголосно. Збереження базової ставки збіглося з очікуваннями аналітиків.

Такий рівень ключової базової ставки залишається незмінним з жовтня 2010 року. Програму викупу активів регулятор сподівається завершити в кінці поточного року.

У той же час регулятор ухвалив рішення про розширення своєї програми кредитування для підтримки економічного зростання країни на 2 трильйона ієн, до 5,5 трильйона ієн. В рамках розширення даної програми банк виділить один трильйон єн для надання доларових кредитів компаніям.

Центробанк Японії також зазначив, що економічна активність в країні залишається млявою, хоча і є деякі сплески зростання. Регулятор очікує поступового відновлення зростання економіки країни.

Серед ризиків для економічних перспектив Японії банк називає високий ступінь невизначеності у світовій економіці, особливо щодо боргової кризи в Європі.