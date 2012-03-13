Міністри фінансів країн єврозони схвалили надання Греції 130 млрд. євро

Міністри фінансів країн єврозони схвалили надання Греції нового пакета міжнародної допомоги на суму в 130 мільярдів євро.

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами голови Єврогрупи, прем'єр-міністра Люксембурга Жан-Клода ЮНКЕРА, «це другий шанс для Греції» подолати нинішню боргову кризу.

Планується знизити обсяг заборгованості країни до 2020 року до 117% її валового внутрішнього продукту.

15 березня рішення про участь у наданні Афінам нової допомоги має прийняти керівництво Міжнародного валютного фонду.

Міністри країн єврозони обговорили і ситуацію в Іспанії, що також переживає кризу. Підтверджено, що до 2013 року ця країна має знизити дефіцит держбюджету до рівня не вище трьох відсотків ВВП.

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