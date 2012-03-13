Азаров: інфляція розвивається на рівні 3% за рік. Прогноз на ц.р. – 7,9%

Інфляція в Україні за підсумками перших двох місяців поточного року розвивається на рівні 3% у річному обчисленні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні, 13 березня, у ході зустрічі з представниками іноземних компаній, що працюють в Україні.

«За перші два місяці ми маємо порядка 0,3% (інфляції – УНІАН). Тобто у річному обчисленні поки йдемо на рівні, приблизно, 3%», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого український прем'єр заявив, що вважає оптимальними заходи, які проводить уряд України для стимулювання економічного зростання.

За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.