Активи українських банків у лютому зросли на 0,8% - до 1,062 трлн. грн.

Активи українських банків у лютому 2012 р. зросли на 0,8%, з початку ц.р. - на 0,3%, до 1,062 трлн. грн. Про це сказано в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, загальні активи минулого місяця зросли на 0,8% - до 1,220 трлн. грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 67,5%, вкладення у цінні папери - 7,1%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,7%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,3%, основні кошти і нематеріальні активи - 4,5%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 1% - до 904 млрд. грн., з яких кошти фізосіб становили 320,6 млрд. грн., або 35,5%, кошти суб'єктів господарювання - 174,1 млрд. грн., або 19,3%, міжбанківські кредити і депозити - 166,9 млрд. грн., або 18,5%.

Капітал банків у лютому збільшився на 0,4% - до 158,2 млрд. грн. і сягнув 14,9% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 0,64% - до 173 млрд. грн.

Станом на 1 лютого 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.

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