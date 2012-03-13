Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2011 з дефіцитом 23 млрд. 557,5 млн. грн.

Кабінет Міністрів схвалив звіт про виконання Закону “Про Державний бюджет України на 2011 рік” із дефіцитом 23 млрд. 557,5 млн. грн.

Відповідне розпорядження №120 від 7 березня розміщено на сайті уряду.

Звіт схвалено для подачі до Верховної Ради, Президенту України й Рахункової палати.

Згідно зі звітом, доходи бюджету в сумі становлять 314 млрд. 616,9 млн. грн., витрати - 333 млрд. 459,5 млн. грн., обсяг повернення кредитів - 2 млрд. 288,7 млн. грн., обсяг надання кредитів -7 млрд. 3,6 млн. грн.

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