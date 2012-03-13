Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні скоротилося в 7,3 раза

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні 2012 року становило 58,7 млн. дол. проти також негативного сальдо в розмірі 429,4 млн. дол. у січні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні експорт товарів становив 5326,7 млн. дол., імпорт - 5385,4 млн. дол. Порівняно з січнем 2011 року експорт збільшився на 14,5%, імпорт - на 6%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,99 (у січні 2011 року - 0,92).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 174 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали й вироби з них - 31,3% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 14,2%, механічне й електричне обладнання - 8,1%, продукція хімічної й пов'язаних із нею галузей промисловості - 7,2%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби - 7,8%, жири й масла тваринного або рослинного походження - 5,3% від загального обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів із України, порівняно з січнем 2011 року, збільшилася частка палив мінеральних, нафти й продуктів її перегонки - з 6,6% до 7,8%, залізничних локомотивів - із 5,3% до 6,8%. При цьому зменшилася частка чорних металів і виробів із них - з 36,4% до 31,1%, жирів і масел тваринного або рослинного походження - з 7% до 5,3%, продуктів неорганічної хімії - з 4% до 2,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка засобів наземного транспорту, окрім залізничного, - з 4,4% до 6,9%, електричних машин - з 5,4% до 5,9%. Скоротилася частка палив мінеральних, нафти й продуктів її перегонки - з 46,2% до 40,8%, фармацевтичної продукції - з 3,1% до 2,6%.

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