Азаров: Податкове навантаження на фонд оплати праці буде знижено

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне зменшити податкове навантаження на фонд оплати праці і легалізувати зарплати.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з керівниками представництв іноземних компаній, що працюють в Україні.

«Зараз йдеться про зниження нарахувань на фонд оплати праці – це справді для нас серйозна проблема, пов'язана, насамперед, з дефіцитом Пенсійного фонду. Але, втім, ми знайдемо вирішення цієї проблеми і поступово зменшуватимемо навантаження на фонд оплати праці. Нам потрібно легалізувати зарплату. Яким чином ми це зможемо зробити? Шлях тільки один – слід зробити так, щоб підприємцеві було вигідно платити "білу» зарплату, - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Державної податкової служби України в м. Києві, в столиці майже 600 тис. працівників одержують заробітну плату «в конверті».