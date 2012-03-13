ВР планує запровадити мораторій на низку штрафних санкцій до платників єдиного податку

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо удосконалення деяких податкових норм).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 258 із 419 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається виключення з оподаткування податком на доходи фізичних осіб в частині суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються, відповідно до закону, працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження (зміни до статті 165 Податкового кодексу України).

Також запропоновано зміни до Податкового кодексу та деяких інших законів щодо податку на прибуток підприємств - передбачається уточнення правил оподаткування при постачанні енергоносіїв населенню, яке сплачує вартість тарифу за регульованою ціною (зміни до статей 137 і 138 Податкового кодексу України). Також передбачені зміни щодо податку на додану вартість - передбачається спрощення процедури взяття на облік платників єдиного податку платниками податку на додану вартість (комплекс змін до розділу I та V Податкового кодексу України).

В законопроекті також передбачено спрощення обчислення податку на додану вартість операції, які здійснюються у туристичній галузі (зміни до статті 207 податкового кодексу України).

Щодо екологічного податку - усунення подвійного оподаткування екологічним податком розміщення суб'єктами господарювання відходів на спеціально відведених місцях чи об'єктах, що розміщенні на власних територіях (зміни до статей 240 та 242 Податкового кодексу України).

Щодо плати за землю - визначити чіткий механізм встановлення та оприлюднення рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та ставок земельного податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

В пояснювальній записці зазначається, що даним законопроектом надається більш чітке розуміння включення платниками єдиного податку до складу сум доходів від безоплатно отриманих товарів та сум кредиторської заборгованості виходячи з даних обліку, які повинні вести платники єдиного податку різних груп.

Крім того, даним законопроектом передбачається запровадження мораторію на застосування штрафних санкцій до платників єдиного податку за порушення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платником єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку, сплату єдиного податку у розмірі 15 % для платників першої та другої групи у разі провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, а також запровадити мораторій на застосування адміністративних стягнень у вигляді штрафу за неправильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат.

Проект закону передбачає удосконалення деяких податкових норм, зокрема, завершення запровадження принципу “єдиного вікна” при здійсненні державної реєстрації суб’єктів господарювання та взяття їх на облік у органах державної податкової служби. Пропонується у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зазначати дані про взяття суб’єкта господарювання на облік у органах державної податкової служби (зміни до статей 64 та 65 Податкового кодексу України). При відкритті суб’єктами господарювання рахунку у банку, для підтвердження взяття їх на облік у відповідних органах, пропонується використовувати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, яка видається державним реєстратором при проведенні державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця на наступний робочий день з дати державної реєстрації безкоштовно (зміни до статті 69 Податкового кодексу України). Зазначені новації пропонується запровадити одночасно із Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”.