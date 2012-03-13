Рада міністрів ЄС може позбавити Угорщину допомоги

Брюссель. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення позбавити Угорщину частини допомоги із Фонду зближення.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр фінансів головуючої у Європейському Союзі Данії Маргрет ВЕСТАГЕР після засідання.

“Ми ухвалили рішення, підкресливши, що скасуємо його негайно, якщо Угорщина вживе необхідних коригуючих заходів до засідання ради у червні”, - сказала вона.

“Як тільки ефективні заходи будуть вжиті, Єврокомісія без затримки підготує пропозиції про скасування рішення про призупинення допомоги”, - додав відповідальний за економічні та монетарні справи віце-президент Єврокомісії Оллі РЕН.

Згідно із пропозицією Єврокомісії, ЄС призупинить надання Угорщини допомоги з Фонду зближення у 495 млн. євро, передбаченої на 2013 рік.

Це 0,5% ВВП країни та 29% усіх передбачених видатків Із фонду зближення для Угорщини на 2013 рік.

За словами М.ВЕСТАГЕР, прийняте сьогодні рішення є важливим сигналом для усіх країн-членів Євросоюзу про необхідність “грати за правилами”.

Вона наголосила, що саме рішення надати Угорщині додатковий час для виправлення недоліків у питанні дефіциту бюджету є свідченням бажання європейських міністрів продемонструвати, що правила залишаються однаковими для усіх, хто хоче і готовий їм слідувати.

“Це також сигнал для всіх інших країн-членів, що ми готові реалізовувати ті рішення, про які домовилися”, - наголосила міністр.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія 22 лютого запропонувала призупинити надання частини допомоги Угорщині через надмірний дефіцит бюджету.

Угорщина перебуває під процедурою щодо надмірного дефіциту бюджету з моменту приєднання до ЄС в 2004 році.

За підсумками 2011 року Єврокомісія очікує, що бюджет Угорщини буде виконано з профіцитом у 3,5%, однак це стане результатом переведення приватних пенсійних фондів, обсяг накопичень яких становить 10% ВВП, до бюджету. Інакше дефіцит Угорщини за підсумками 2011 року сягнув би 6%.

Єврокомісія очікує, що за підсумками 2012 року Угорщина знову матиме дефіцит бюджету, що перевищує граничні дозволені показники в 3% ВВП.

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