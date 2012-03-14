Золото дешевшає на зміцненні долара

Вартість золота за підсумками торгів у вівторок, 13 березня, знизилася після того, як результати засідання ФРС США підштовхнули вгору курс долара по відношенню до світових валют.

Квітневий ф'ючерс на золото в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками торгів подешевшав на 0,3% - до 1694,2 долара за тройську унцію.

Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгівельних партнерів США зріс у вівторок до 80,23 пункту з 79,87 пункту до кінця попередніх торгів після того, як ФРС США залишила без змін грошову політику і відзначила поліпшення в національній економіці, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство MarketWatch.

Зростання цін на золото в 2011 році становило майже 10%, в лютому метал подешевшав на 1,7%. В результаті одинадцятирічний період зростання вартості металу є найтривалішим, принаймні, з 1920 року.