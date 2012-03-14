Торги на міжбанку відкрилися падінням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0150/8,0210 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2716/20, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4570/10,4665. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3043/45 (вівторок — 1,3163/65).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.