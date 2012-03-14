Мінфін готує зміни до держбюджету

Міністерство фінансів України 12 березня почало підготовку змін до державного бюджету 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«У понеділок Міністерство фінансів почало підготовку змін до Державного бюджету на 2012 рік, спрямованих на виконання соціальних ініціатив Президента України», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він відзначив, що в перспективі середньострокове планування економічного розвитку України також буде переглянуто з урахуванням цих ініціатив. Зокрема, під час перегляду бюджету 2012 року, за словами прем'єр-міністра, будуть переглянуті розміри пенсій 9 мільйонам пенсіонерів, що передбачає зростання виплат мінімум на 100 грн. на місяць. Також планується збільшити розмір виплат 1 мільйону учасників війни. А також у два рази планується збільшити одноразову допомогу інвалідам війни до Дня Перемоги.

Також, відзначив М.АЗАРОВ, Мінфіну разом із Нацбанком доручено прорахувати всі нюанси, пов'язані з проведенням компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку СРСР.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

Як повідомила перший заступник Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу 12 березня, на реалізацію ініціатив Президента цього року потрібно близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.