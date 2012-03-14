Експерт: найближчим часом долар буде зміцнюватись на позитивній статистиці зі США

Сильні дані щодо роздрібних продажів США і оптимістичні коментарі FOMC на тему темпів відновлення ринку праці будуть надавати підтримку американській валюті найближчим часом, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, сьогодні будуть опубліковані звіти другорядної важливості - промвиробництво і HICP Е-17. У поточних умовах ринок може зреагувати на показники лише якщо вони значно відхиляться від прогнозів. У разі позитивних даних пара EUR/USD зможе пробити позначку 1.31, проте навряд чи піде вище 1.3160. Більш ймовірним, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, здається її подальше ослаблення через 1.3060 до 1.30.

Курс пари GBP/USD може знизитися, якщо дані по ринку праці розчарують. Приріст безробітних очікується на рівні 7000, що вже не тішить. Якщо показник виявиться вище, реакція GBP не змусить себе чекати. Таким чином, первинною метою пара обере позначку 1.5660 і далі 1.5600.

Пара USD/JPY здатна відкотитися в район 82.50 з подальшою метою на 82.30. Недолік економічних даних з Австралії може зумовити стриману динаміку AUD/USD. Швидше за все, пара продовжить утримуватися в рамках вузького діапазону 1.0500-1.0555.