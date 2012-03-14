Тігіпко запевняє - реалізація соцініціатив Януковича не збільшить дефіцит держбюджету

Віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає, що реалізація соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не призведе до збільшення дефіциту державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Дефіцит бюджету в такій ситуації ми збільшувати не повинні. Він має залишитися на своєму рівні», - сказав С.ТІГІПКО.

Він відзначив, що кошти для реалізації ініціатив будуть забезпечені шляхом збільшення дохідної частини або перерозподілу статей бюджету. «Ми будемо все робити або через перерозподіл якихось частин бюджету, якщо такі ми знайдемо, або за рахунок того, що ми збільшуватимемо дохідну частину. Зокрема за рахунок введення деяких законів», - сказав С.ТІГІПКО.

С.ТІГІПКО відзначив, що на реалізацію програми буде потрібно близько 16 млрд. грн. і витрата цієї суми на соціальну сферу не може призвести до погіршення економічної ситуації. «Всі якось дуже переживають, що 16 млрд. можуть якось зірвати якусь фінансову стабільність і так далі. Це не та цифра, яка може щось зірвати в плані фінансової стабільності. Ми виконаємо все, що обіцяли, до копієчки», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосуватиметься близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

Як повідомила перший заступник Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу 12 березня, на реалізацію ініціатив Президента цього року потрібно близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.

За словами І.АКІМОВОЇ, кошти для реалізації соціальних ініціатив будуть одержані за рахунок збільшення економічного зростання, зокрема, за рахунок перевищення планових показників з ПДВ і податку на прибуток.

Вона також відзначила, що збільшення доходів очікується від дії закону про податок на багатство.

За її словами, збільшення соціальних виплат, ініційованих Президентом, може підвищити інфляцію максимум на 1,5%.

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ також переконаний, що реалізація соціальних реформ, ініційованих Президентом, не матиме серйозного негативного впливу на макропоказники.