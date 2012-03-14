Уряд виділив 79 млн. грн. для надання гуманітарної допомоги Кубі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після засідання уряду міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА.

Таким чином уряд задовольнив прохання В.БАЛОГИ з приводу надання гуманітарної допомоги, внесене ним з голосу на початку засідання уряду.

Міністр наголосив, що за ці гроші буде закуплено 20 тис. тонн карбаміду у Одеського припортового заводу і ці добрива будуть направлені до Куби.

За словами В.БАЛОГИ, рішення уряду прийнято на виконання доручення Президента про надання гуманітарної допомоги Кубі.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про надання гуманітарної допомоги Республіці Куба.

Цим документом Кабінету міністрів України доручено забезпечити надання Кубі такої допомоги.

Пізніше прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив, що в рамках гуманітарної допомоги Україна надасть 20 тис. тонн добрив Кубі.