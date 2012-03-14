Тігіпко: Переговори з МВФ зайшли у глухий кут

Віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО вважає, що переговори України з Міжнародним валютним фондом зайшли у глухий кут через неузгодженість позиції про підвищення тарифів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

При цьому С.ТІГІПКО відзначив, що не має в своєму розпорядженні інформації про плани залучити якусь іноземну компанію як лобіста для розв’язання проблемного питання.

«Про американських лобістів не знаю, а то, що ми дійсно зайшли у глухий кут – це точно», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що, крім питання про тарифи, решта всіх питань щодо співпраці узгоджена.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд пропонує для подальшого виділення Україні коштів кредиту stand-by підвищити тарифи на газ (як товарний ресурс) для населення на 30% з подальшим підвищенні його до рівня собівартості ресурсу, а для підприємств теплокомуненерго - на 58% з повним перенесенням цього зростання на опалювальні тарифи для кінцевого споживача - населення. Ця інформація міститься в коментарях Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, підготовлених для продовження переговорів із МВФ.

«Разом з тим, навіть після такого підвищення домогосподарства і підприємства ТКЕ платитимуть менш як 25% від вартості імпортованого газу», - відзначають в МВФ.

У зв'язку з цим, в МВФ наполягають на необхідності подальшого поступового підвищення ціни газу на 20% до виходу, як мінімум, на рівень собівартості.

«Необхідно буде здійснювати подальше підвищення тарифів на газ, причому уряд має оголосити про графік подальшого 20% підвищення, яке здійснюватиметься раз на півроку до тих пір, поки не буде забезпечено повне відшкодування собівартості ресурсу», - говориться в пропозиціях МВФ.

Згідно з коментарями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в уряді категорично відкидають такий варіант.

Зокрема, в Мінекономрозвитку, оцінивши запропоновану МВФ схему підвищення тарифів, дійшли висновку, що на неї просто “не можна погодитися”.

Мінекономрозвитку робить акцент на тому, що паралельно з підвищенням тарифів на газ на 30% потрібно вживати заходів із покращення ситуації в газовому секторі. Серед них: досягнення меншої залежності від російського газу; підвищення внутрішнього видобутку, зокрема, на шельфі Чорного моря; економія ресурсів; перехід ТЕЦ на інші види палива (торф, буре вугілля); зміна схем теплопостачання (потрібно перейти зі старих ТЕЦ на міні-котельні, що дозволить вивести з експлуатації неефективні ТЕЦ і на 20% скоротити споживання газу).

Що ж до підвищення ціни газу для підприємств ТКЕ, то в коментарях Мінекономрозвитку наголошується, що поки що не відомо, якою вона буде в результаті переговорів з Росією.

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Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема, підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.