В Україні грошова маса збільшилася на 0,6%, монетарна база скоротилася на 0,6%

В Україні грошова маса в лютому збільшилася на 0,6% (з початку року зменшилася на 0,9%) - до 679,4 млрд. грн., монетарна база скоротилася на 0,6% (з початку року на 4,7% ) - до 228,5 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 0,4% (з початку року - на 0,1%) - до 489,4 млрд. грн. Зокрема, депозити юридичних осіб скоротилися на 3% (з початку року - на 7,8%) - до 167,4 млрд. грн., депозити фізичних осіб збільшилися на 2,3% (з початку року на 4,7%) - до 322 млрд. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень зріс на 0,5% (з початку року скоротився на 0,2%) - до 791,4 млрд. грн. При цьому окремі дані щодо обсягів за кредитами юридичним і фізичним особам НБУ не надає.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 1% (з початку року скоротився на 3,2%) - до 186,5 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець місяця становив 16,4 млрд. грн. Норматив обов'язкових резервів становив 15,1 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 7,65 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець місяця склав 4,7 млрд. грн.

В лютому обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку склав 10 млн. грн. (з початку року 72 млн. грн.), операцій з рефінансування банків - 2,5 млрд. грн. (з початку року - 5,4 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд. грн., монетарна база - на 6,3% - до 239,9 млрд. грн.