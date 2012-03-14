Інфляція в лютому стала найнижчою для цього місяця з 2003 року, підрахував НБУ

Зміна індексу споживчих цін (ІСЦ) у лютому 2012 року становила 0,2% (-0,1% з урахуванням сезонного чинника), що є найнижчим показником для цього місяця з 2003 року, йдеться в аналітичній записці «Оцінка інфляції, лютий 2012 року», розміщеній на сайті НБУ.

Нацбанк зазначає, що триває зниження споживчої інфляції в річному вимірі (до 3,0% у лютому), яке розпочалося з другої половини минулого року. Базова інфляція в лютому становила 0,1% (0.0 в. п. - внесок у зміну ІСЦ), а в річному обрахуванні знижувалася останні півроку і становила 6,0%.

В НБУ вважають, що подорожчання продовольчих продуктів з високим ступенем обробки на 0,2% в лютому було компенсоване за рахунок зниження вузького базового ІСЦ (зміна цін імпортованих товарів, таким чином відображаючи вплив зміни обмінного курсу - УНІАН) на 0,3% і послуг, що входять до базового ІСЦ, на 0,1%. Так, збільшення ІСЦ у лютому було зумовлене переважно небазовою інфляцією, яка становила 0,4% (0.2 в. п. - внесок у зміну ІСЦ). «Річна зміна небазового ІСЦ вперше з січня 2003 року досягла від’ємного значення (-0.9%), що є результатом зниження цього показника з червня 2011 року завдяки ефекту високого урожаю і відповідним змінам в інфраструктурі зберігання продовольчих товарів і розширенню мереж роздрібної торгівлі» - наголошується в аналітичній записці НБУ.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно із січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Базова інфляція в лютому 2011 року проти січня 2011 року становила 0,6%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, у 2011 році в цілому – 4,6%. Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (проти грудня 2009 року) – 9,1%.

Держбюджетом України на 2012 рік прогнозується інфляція на рівні 7,9%.