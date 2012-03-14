Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0155/8,0225 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0150/8,0210, на 12:00 ціни знизилися - 8,0135/8,0185. На час закриття торгів цінові рівні піднялися - 8,0155/8,0225 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2716/0,2720, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2717/0,2721. На час закриття ціни досягли рівня 0,2721/0,2725. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,4375 (-0,1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3030/1,3090.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4570/10,4665, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,5650/10,5760. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,4710/10,4840.