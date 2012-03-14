Янукович підписав зміни до Податкового кодексу щодо податку на прибуток

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України" (щодо особливостей справляння податку на прибуток).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом вносяться зміни в частині встановлення єдиних підходів до надання пільг, напрямів використання сум, які залишаються у платника податку внаслідок отримання пільг (в тому числі не лише на переоснащення діючих, але і на створення нових виробництв чи підприємств), встановлення граничного терміну використання таких коштів, виходячи із встановленого Кодексом строку давності, а також спрощується ведення обліку шляхом відміни необхідності перерахунку заборгованості, вираженої у іноземній валюті на кожну дату балансу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 23 лютого.