Інфляція в ЄС практично не змінилася

Брюссель. У лютому 2012 року річна інфляція (лютий до лютого) в зоні євро не змінилася, порівняно із січнем, і становила 2,7%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,0% проти 2,9% у січні 2012 р.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з січнем 2012 року, у лютому була зареєстрована інфляція в 0,5% в обох зонах.

У лютому 2012 року найменша річна інфляція зафіксована в Швеції (1,0), Греції (1,7%) та Іспанії (1,9%). Найбільша річна інфляція була зафіксована в Угорщині (5,8%), Естонії та Польщі (по 4,4%).

У лютому 2011 р. річна інфляція становила 2,4% в зоні євро і 2,9% в ЄС-27.