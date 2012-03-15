Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0160-8,0230 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися невеликим підвищенням котирувань - 8,0160/8,0230 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2711/0,2715, котирування євро-гривні склали 10,4565/10,4675. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар практично не змінилися - 1,3046/1,3048 (середа - 1,3043/1,3045).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.