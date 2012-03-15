Платникам податків за рік в автоматичному режимі було відшкодовано 20 млрд. грн. - ДПСУ

Глава Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО зазначив, що за рік роботи системи автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків в автоматичному режимі було відшкодовано 20 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, глава ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО і директор Служби фінансових розслідувань та інформацій Податкової та Митної адміністрації Нідерландів Ханс ван дер ВЛІСТ сьогодні підписали робочий план на 2012 рік у рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва.

Робочий план, зокрема, передбачає проведення спільних заходів з питань оподаткування прибутку підприємств, стягнення податкової заборгованості, міжнародних аспектів оподаткування великих транснаціональних компаній, посилення боротьби з податковими злочинами, а також впровадження системи горизонтального моніторингу в роботі з платниками податків.

За словами О.КЛИМЕНКА, метою робочого плану є синхронізація податкової системи України та податкової системи європейських країн.

Коментуючи завдання Податкової служби України на 2012 рік, О.КЛИМЕНКО зазначив, що цей рік має стати «роком перетворення податкової служби в сервісну службу».

Він також зазначив, що ДПСУ продовжить створення сервісних центрів для роботи з платниками податків в кожній податковій інспекції України.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні вже працюють близько 100 таких центрів.

У свою чергу Ганс ван дер ВЛІСТ сказав, що податкові органи Нідерландів зацікавлені в досвіді України з оподаткування малих підприємств.

Він також зазначив, що модель сервісних центрів «є прикладом прозорості податкової служби».