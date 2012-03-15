У МВФ вважають достатнім рівень капіталізації українських банків
У Міжнародному валютному фонді вважають достатнім рівень капіталізації українських банків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.
«На сьогодні рівень капіталізації банківської системи в Україні мені здається достатнім...», - сказав М.АЛЬЄР.
Також, за його словами, в післякризовий період уже вирішено проблему ліквідності банківської системи України, яка в кризу втратила 25% депозитної бази, проте, за словами представника МВФ, на сьогодні у банків існує проблема високого рівня поганих кредитів. Також, за словами М.АЛЬЄРА, необхідно вирішити проблему реалізації прав захисту кредитора. У МВФ вважають українську законодавчу базу в цьому питанні достатньо хорошою, але є проблеми з її реалізацією.
Серед іншого, М.АЛЬЄР підкреслив необхідність утримання балансу між правами кредиторів і правами позичальників.