Україна веде переговори з МВФ про реструктуризацію боргових виплат за кредитом стенд-бай 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Зараз ведуться переговори з МВФ про можливість реструктуризації цього боргу, який передбачається на цей рік. А чому ні?», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він зазначив, що по боргу в 2012 році необхідно виплатити МВФ близько 3 млрд. дол. і рефінансувати цей борг, на його думку, недоцільно.

«Дайте нам три для того, щоб ми вам три повернули. Можна ж і ці три, які ми вам винні, їх виплати перенести», - сказав В.КОПИЛОВ.

Пізніше В.КОПИЛОВ зазначив, що доцільність реструктуризувати виплату боргу, не рефінансувати його - це його особиста думка.

«Це моя думка. Про реструктуризацію говорити простіше», - сказав В.КОПИЛОВ.

При цьому В.КОПИЛОВ припустив, що МВФ погодиться на поступки в питанні реструктуризації боргу.

«Я думаю, що МВФ, напевно, піде на поступки», - сказав він.

При цьому він зазначив, що результат переговорів залежатиме від багатьох чинників, у тому числі й від якісності дипломатичного ведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР сьогодні, 15 березня, заявив, що уряд України офіційно не звертався з проханням про зміну умов виконання своїх зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. «Ми не отримували ніяких офіційних заяв і прохань уряду про реструктуризацію. У нас немає ніяких механізмів для реструктуризації або відстрочення платежів», - сказав М.АЛЬЄР.

Нагадаємо, 13 березня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна поки не веде переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо реструктуризації боргу.

«Ми поки не ведемо ніяких конкретних переговорів про реструктуризацію нашої заборгованості. Навпаки, ми справно сплатили у січні погашення заборгованості перед МВФ», - зазначив прем'єр-міністр.

Раніше в інтерв'ю агентству "Рейтер" М.АЗАРОВ заявив, що Україна попросить свого ключового кредитора - МВФ рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by. За словами українського прем'єра, така можливість рефінансування обговорювалася під час його зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін ЛАГАРД наприкінці січня.

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Довідка УНІАН. Україна, що виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року повинна повернути Фонду ще близько 3,1 мільярдів доларів раніше отриманих кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця поточного року.