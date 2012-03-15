Представник Мінекономрозвитку зробив ряд заяв: про МВФ, Росію, ініціативи Януковича…

Мінекономрозвитку очікує зниження ставки банківських кредитів до 10% у результаті зниження інфляції до 4%

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України очікує зниження ставки банківських кредитів до 10% у результаті зниження інфляції до 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Це дає нам сьогодні можливість прийти до зниження вартості інвестиційного ресурсу. Тобто ставки за банківськими кредитами, ми прогнозуємо, теж повинні будуть знизитися», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день при кредитних ставках 19-23% реалізовувати довгострокові інвестиційні проекти практично неможливо.

«Реальна ставка, яка дасть можливість бізнесу розвиватися, це до 10%. При інфляції 4%, я думаю, що це можливо», - сказав В.КОПИЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ заявив, що середньорічна інфляція в Україні в 2012 році очікується на рівні 4%.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні в лютому 2012 року, порівняно з січнем 2012 року, становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, із початку 2012 року – 0,4%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.

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Україна веде переговори з МВФ про реструктуризацію боргових виплат

Україна веде переговори з МВФ про реструктуризацію боргових виплат за кредитом стенд-бай 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Зараз ведуться переговори з МВФ про можливість реструктуризації цього боргу, який передбачається на цей рік. А чому ні?», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він зазначив, що по боргу в 2012 році необхідно виплатити МВФ близько 3 млрд. дол. і рефінансувати цей борг, на його думку, недоцільно.

«Дайте нам три для того, щоб ми вам три повернули. Можна ж і ці три, які ми вам винні, їх виплати перенести», - сказав В.КОПИЛОВ.

Пізніше В.КОПИЛОВ зазначив, що доцільність реструктуризувати виплату боргу, не рефінансувати його - це його особиста думка.

«Це моя думка. Про реструктуризацію говорити простіше», - сказав В.КОПИЛОВ.

При цьому В.КОПИЛОВ припустив, що МВФ погодиться на поступки в питанні реструктуризації боргу.

«Я думаю, що МВФ, напевно, піде на поступки», - сказав він.

При цьому він зазначив, що результат переговорів залежатиме від багатьох чинників, у тому числі й від якісності дипломатичного ведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР сьогодні, 15 березня, заявив, що уряд України офіційно не звертався з проханням про зміну умов виконання своїх зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. «Ми не отримували ніяких офіційних заяв і прохань уряду про реструктуризацію. У нас немає ніяких механізмів для реструктуризації або відстрочення платежів», - сказав М.АЛЬЄР.

Нагадаємо, 13 березня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна поки не веде переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо реструктуризації боргу.

«Ми поки не ведемо ніяких конкретних переговорів про реструктуризацію нашої заборгованості. Навпаки, ми справно сплатили у січні погашення заборгованості перед МВФ», - зазначив прем'єр-міністр.

Раніше в інтерв'ю агентству "Рейтер" М.АЗАРОВ заявив, що Україна попросить свого ключового кредитора - МВФ рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by. За словами українського прем'єра, така можливість рефінансування обговорювалася під час його зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін ЛАГАРД наприкінці січня.

Довідка УНІАН. Україна, що виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року повинна повернути Фонду ще близько 3,1 мільярдів доларів раніше отриманих кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця поточного року.

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Середньорічна інфляція в 2012 році очікується на рівні 4%

Середньорічна інфляція в Україні в 2012 році очікується на рівні 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Не грудень до грудня, а середньорічна інфляція очікується в нас десь на рівні 4%, не більше того», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він відзначив позитивний вплив на рівень інфляції фактів незначного підвищення цін у четвертому кварталі 2011 року і перші місяці 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що інфляція в Україні за підсумками перших двох місяців цього року розвивається на рівні 3% в річному обчисленні.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно із січнем 2012 року склала 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.

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Мінекономрозвитку не планує змінювати макропоказники на 2012 рік за підсумками першого кварталу

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України не планує змінювати макропоказники на 2012 рік за підсумками першого кварталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник міністра економрозвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Ми залишатимемося на цьому рівні (макропоказників – УНІАН)», - сказав він.

При цьому він не виключив, що макропоказники можуть бути переглянуті в бік покращення за підсумками першого півріччя.

«Можливо, за результатами першого півріччя подивимося у бік покращення», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він зазначив, що зниження економічних показників у січні-лютому було викликано складними погодними умовами й немає підстав розглядати цей факт як привід для погіршення річних прогнозів.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого на нараді з господарсько-адміністративним активом Полтавської області Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що навесні до державного бюджету на 2012 рік буде обов'язково внесено зміни.

«Як ми й домовлялися – за результатами першого кварталу переглядатимемо бюджет», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, йдеться, зокрема, про те, щоб передбачити в держбюджеті-2012 збільшення фінансування регіонів. Крім того, він пообіцяв, що в 2012 році рівень соціальних стандартів в Україні продовжить зростати.

13 березня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що реалізація соціальних реформ, ініційованих Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, не матиме серйозного негативного впливу на макропоказники. За словами першого заступника Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на реалізацію ініціатив Президента цього року потрібно близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.

Інфляція в Україні в лютому 2012 року, порівняно з січнем 2012 року, становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%. У січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року інфляція становила 3,4%, із початку 2012 року – 0,4%

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні в лютому, порівняно з січнем 2012 року, становило 0,8%, проти лютого 2011 року - зростання 7,5%.

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Мінекономрозвитку для реалізації соцініціатив Президента очікує отримати від приватизації додатково 6,5 млрд. грн.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України для реалізації соціальних ініціатив Президента Віктора ЯНУКОВИЧА очікує отримати від приватизації додатково 6,5 млрд. грн., зокрема в результаті можливої приватизації Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

Крім того, він повідомив, що митними органами очікується забезпечення необхідної суми в обсязі 7-7,5 млрд. грн., від податкової – 2,5 млрд. грн.

При цьому В.КОПИЛОВ зазначив, що питання про фінансування соцініціатив перебуває в процесі обговорення.

«Ще йде робота над цим», - сказав В.КОПИЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд України в квітні планує внести зміни до державного бюджету з тим, щоб із травня почалася реалізація соціальних ініціатив Президента.

Під час урядового засідання 7 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей із дітьми тощо.

На реалізацію цих ініціатив цього року потрібно близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.

Як повідомив 14 березня під час прес-конференції народний депутат України (Партія регіонів), Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ, на виконання соціальних ініціатив Президента сформовано ресурс у розмірі 10-11 млрд. грн.

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Україна сподівається, що торгові спори з Росією вдасться вирішити без звернення до СОТ

Україна сподівається, що торгові спори з Росією вдасться вирішити без звернення до СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ на прес-конференції.

Він зазначив, що на сьогодн Мінекономрозвитку не розглядає питання про звернення до СОТ.

«На мою думку, до цього не дійде», - сказав В.КОПИЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Україна має намір звернутися в Світової організації торгівлі для вирішення конфлікту з РФ з приводу якості українських сирів. «Так, ми апелюватимемо, якщо виникла така ситуація. Єдине, що Росія ще не повноцінний член СОТ, вони тільки з липня місяця стають повноцінними. Звісно, що в них будуть зобов'язання теж у цьому плані», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК. «Складна ситуація з сирами. Я, принаймні, здтвований. Ми зараз збираємо молокопереробні підприємства і прийматимемо якесь рішення», - сказав міністр.

Нагадаємо, 8 лютого Росспоживнагляд обнародував на своєму сайті інформацію про заборону на ввезення сирів трьох українських підприємств: ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужби України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам постачати сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.