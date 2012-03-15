ДПСУ готова до адміністрування податку на розкіш - Клименко

Державна податкова служба України (ДПСУ) готова до адміністрування податку на розкіш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив глава Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО під час підписання робочого плану на 2012 рік у рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва з Податковою і митною адміністрацією Нідерландів.

«Питання податку на розкіш вже відпрацьовувалося. Ми готові до нововведення, ми готові до адміністрування податку на розкіш. Сьогодні в Україні є умови і передумови, щоб цей податок запрацював», - сказав він.

За словами О.КЛИМЕНКА, податок на розкіш «не створить якогось фіскального тиску, навпаки, це буде ще один крок до європейських норм і європейської практики».

У свою чергу директор Служби фінансових розслідувань та інформації Податкової і митної адміністрації Нідерландів Ханс ван дер ВЛІСТ зазначив, що податкова система Нідерландів побудована на тому, що "якщо ви багато заробляєте, то ви і платите багато податків».

«У Нідерландах, якщо ваші доходи високі, то ви можете платити і більше 50% податків. Можна сказати, що система податку на розкіш у нас уже є. Якщо дотримуватись принципу, що податкове навантаження повинно бути справедливим, то чим більше людина заробляє, тим більше вона повинна платити», - сказав він.

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