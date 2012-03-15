Альєр: Україна не зверталася з проханням про зміну умов виконання зобов'язань перед МВФ

Уряд України офіційно не звертався з проханням про зміну умов виконання своїх зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

«Ми не одержували жодних офіційних заяв і прохань уряду про реструктуризацію. У нас немає ніяких механізмів для реструктуризації або відстрочення платежів», - сказав М.АЛЬЄР.

Крім того, він відмовився коментувати слова членів уряду України про те, що переговори України з МВФ зайшли у глухий кут.

Нагадаємо, 13 березня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна поки не веде переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо реструктуризації боргу.

«Ми поки не ведемо ніяких конкретних переговорів про реструктуризацію нашої заборгованості. Навпаки, ми справно сплатили у січні погашення заборгованості перед МВФ», - зазначив прем'єр-міністр.

Раніше в інтерв'ю агентству "Рейтер" М.АЗАРОВ заявив, що Україна попросить свого ключового кредитора - МВФ рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by. За словами українського прем'єра, така можливість рефінансування обговорювалася під час його зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін ЛАГАРД наприкінці січня.

14 березня віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО заявив, що переговори України з Міжнародним валютним фондом зайшли у глухий кут через неузгодженість позиції щодо підвищення тарифів в Україні.

15 березня перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ повідомив, що Україна веде переговори з МВФ про реструктуризацію боргових виплат за кредитом стенд-бай 2008 року.

Довідка УНІАН. Україна, що виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року повинна повернути фонду ще близько 3,1 мільярда доларів раніше одержаних кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярда доларів до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема, підняти тарифи для населення на газ і теплопостачання.