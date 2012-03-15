S&P погіршило прогноз рейтингів України

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s переглянула прогноз щодо суверенних кредитних рейтингів України зі «стабільного» на «негативний». Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно рейтингове агентство підтвердило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «В+/В».

Крім того, рейтинг України за національною шкалою знижений з «uaAA-» до «uaA+».

Оцінка ризику переведення і конвертації валюти для українських несуверенних позичальників підтверджена на рівні «В+», що відповідає довгостроковому рейтингу за зобов'язаннями в іноземній валюті. Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «4», присвоєний випускам пріоритетних незабезпечених зобов'язань в іноземній валюті, залишається без змін, відображаючи очікування S&P про 30-50%-му відшкодуванні боргу в разі дефолту.

У повідомленні вказується, що прогноз «негативний» відображає посилення ризиків, пов'язаних із значними потребами України в рефінансуванні зовнішнього боргу і дефіциту бюджету. Стримуючий вплив на рейтинги України роблять небажання уряду проводити подальші структурні реформи суспільних фінансів, а також значний рівень боргу фінансового сектору, для якого характерна велика частка проблемних кредитів. Позитивний вплив на рейтинги роблять відносно низький рівень боргу громадського сектору, значні природні ресурси країни і відносно високий потенціал зростання економіки.

«На наш погляд, ризики, пов'язані з потребами України у фінансуванні, посилюються невизначеністю щодо дій уряду у зв'язку з переговорами, що тривають, з МВФ про відновлення припиненої програми кредитування, а також з російською компанією ВАТ «Газпром» з питань зниження вартості газу, який поставляється в Україну», - наголошується в повідомленні S&P.

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