Міжбанк: закриття торгів - 8,0260/8,0330 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0160/8,0230, на 12:00 ціни піднялися до 8,0200/8,0240. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,0260/8,0330 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2711/0,2715, на 12:00 ціни зросли до 0,2721/0,2725. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,4800 (+0,0425).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3005/1,3070.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4565/10,4675, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4760/10,4855. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,4765/10,4900.